Automobilist let niet op en rijdt bromfietser op voorrangsweg aan

Een bromfietser zit in de berm langs de weg nadat hij zondagmiddag door een auto werd aangereden. Het verkeersongeval gebeurde aan de Magentakanaalweg ter hoogte van de Fredrikshoopweg in Suriname. De man raakte daarbij gewond; hij had schaafwonden aan zijn arm en hand en klaagde over rugpijn.

De auto reed over de Fredrikshoopweg en zou over de Magentakanaalweg rijden om vervolgens de Verlengde Fredrikshoopweg op te gaan. De bromfietser reed over de Magentakanaalweg, welke een voorrangsweg is. Doordat de automobilist niet oplette ontstond de botsing.

Het slachtoffer moest met een ambulance naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd worden voor verder behandeling. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.