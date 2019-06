Leerling Lyceum 1 pleegt zelfmoord, geruchten over pesterijen niet bevestigd

Een student van het Mr.Dr. J.C. De Miranda Lyceum (Lyco 1) in Suriname, heeft afgelopen week zelfmoord gepleegd. Het gaat om een jongeman uit de 5e klas die vrijdag een verdelgingsmiddel zou hebben ingenomen en in het weekend zou zijn overleden. Op social media wordt zijn zelfmoord in verband gebracht met pesterijen.

Op diverse Facebook pagina’s wordt aangegeven dat deze jongeman zwaar werd gepest vanwege zijn seksualiteit, huidskleur of geloof. De jongeman zou zelfs in de schoolbus gepest worden, waar niemand naast hem wilde zitten.

Balram Soemeer, directeur van de school door de redactie van Waterkant.Net om een reactie gevraagd, bevestigd het ongeval. Echter laat de directeur optekenen dat het exacte motief van de daad nog niet bekend is. “Via mijn collega’s heb ik begrepen dat hij een heel lief en aardig persoon was. Klachten over pesten van de leerling hebben mij niet bereikt”, aldus de directeur.

De schoolleiding is met de familie in contact zodat er meer informatie verkregen kan worden. Soemeer hoopt dat er in de loop van de komende dagen meer duidelijkheid komt in deze zaak.