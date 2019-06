Starnieuws: ‘Miljoenen aan drugs uit Suriname onderschept in Jamaica’

De Jamaicaanse politie onderzoekt een enorme cocaïnevangst in de Jamaicaanse haven Port Bustamante. De cocaïne met een gewicht van 12 kilo werd donderdag gevonden in een lege container uit Suriname, aldus de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.Volgens Starnieuws zouden de drugs een waarde hebben van US$ 17 miljoen.

Volgens de nieuwssite meldde het Jamaica Customs Agency vrijdag dat leden van het Contraband Enforcement Team, de Narcotics Division en andere diensten een operatie op de haven uitvoerden. Daarbij zijn ze gestuit op tien pakketten met de illegale drug in een lege container uit Suriname. Er zijn nog geen arrestaties verricht.