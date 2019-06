Nationaal Culinair Team Suriname maakt zich klaar voor ‘Taste of the Caribbean’

Het Nationaal Culinair Team van Suriname maakt zich klaar voor de deelname aan de Taste of the Caribbean 2019 dat van 21-25 juni in Miami wordt gehouden. Om de reis naar het evenement te bekosten, wordt er diverse fundraisingsactivitieten georganiseerd door de Suriname Chefs Association (SCA).

Het team bestaat uit: Sherwin Alexander (team coach & manager), Gredchan Rabidin (team captain en senior chef), Giovanny Ho A Tham (senior chef), Quincy Karijodikromo (junior chef), Mitchel Klaiber (pastry chef) en Stefano Feliksdal (bartender).

Chefs die meegaan en meedingen aan de individuele competities zijn: Xaviera Mijnhijmer (chocolate) en Ivan Imanredjo (beef)