Vingerkootje leerling geamputeerd na duw door leerkracht

De politie van het ressort Rijsdijk heeft afgelopen vrijdag aangifte van een moeder opgenomen wiens kind op school ernstig verwond is geraakt aan de ringvinger. Het vingerkootje van de leerling moest geamputeerd worden na een duw door een leerkracht, meldt Dagblad Suriname in haar papieren editie van vandaag.

Volgens de moeder was haar kind op school. Het is niet bekend wat er zich precies heeft afgespeeld. De leerkracht heeft op een bepaald moment haar kind geduwd, met als gevolg dat de ringvinger van de leerling tussen een deurspleet terecht kwam. Hierna moet de deur keihard zijn dichtgegaan met als gevolg dat het vingerkootje verbrijzeld raakte.

De leerling werd hierna gebracht naar het RGD-polikliniek van Lelydorp waar het vingerkootje werd geamputeerd. In verband hiermee heeft de moeder aangifte gedaan. De Surinaamse politie heeft in het belang van het onderzoek het schoolhoofd als de leerkracht verhoord.

Na verhoor heeft de politie de zaak doorverwezen naar de afdeling Huiselijk Geweld. Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur is ook in kennis gesteld over het gebeuren. De zaak is in onderzoek, meldt de krant die ook een foto van de hand heeft geplaatst.