VIDEO: In Suriname aangehouden mannen uitgeleverd aan Nederland

Suriname heeft de drie voortvluchtige mannen, die maandag op verzoek van Nederland in Suriname zijn aangehouden, als ongewenst vreemdeling het land uitgezet. Één werd maandag al op het vliegtuig gezet. De andere twee werden gisteren onder strenge bewaking van de Surinaamse politie, naar de Surinaamse luchthaven Zanderij gebracht om uitgezet te worden. Dat is te zien in onderstaand filmpje dat via social media wordt verspreidt.

De mannen zijn overgebracht naar Nederland en vandaag meteen na aankomst op Schiphol aangehouden. Twee van hen zijn verdachten en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Het gaat om twee broers van 39 en 43 jaar, Mao en Mario R., die worden verdacht van betrokkenheid bij liquidaties.

