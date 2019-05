In Suriname aangehouden zware criminelen uitgeleverd

De drie zondag aangehouden zware criminelen in Suriname, die gezocht werden door de Nederlandse justitie, zijn inmiddels uitgeleverd. De eerste verdachte was sinds maandag al op het vliegtuig gezet. De twee overigen zijn vandaag aangekomen in Nederland. Dit meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Het Arrestatie Team (A.T.) heeft het trio op zondag 26 mei aangehouden die verdacht worden van onder andere moord en deelneming aan een criminele organisatie. Het gaat om Alejandro P. (30) en de broers Mario R. (40) en Mao R. (44). Zij weken uit naar Suriname om zodoende uit handen van de Nederlandse justitie te blijven. Na uitgewerkte informatie zijn deze verdachten op afzonderlijke adressen aangehouden door het A.T.

Op basis van een rechtshulpverzoek van Nederland zijn de criminelen aangehouden en intussen het land uitgezet. Mao R., zou een vertrouweling zijn van de voortvluchtige topgangster Ridouan Taghi van de ‘Mocro maffia’. Taghi is voortvluchtig. Hij wordt door Nederland ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van diverse liquidaties. Bij de aanhouding van Mao R. heeft de politie ruim 30 kilogram hasj en wapens met bijbehorende munitie aangetroffen.

Mario R. verbleef volgens crimesite.nl op het moment van de arrestatie met zijn vrouw in een duur hotel in Paramaribo. Mao R. verbleef in een woning in Paramaribo-Zuid in de omgeving van de Wanicaweg. Alejandro P. is aangetroffen in een appartement in het centrum van Paramaribo toen hij werd aangehouden. Zowel Alejandro P. als Mao R. waren gewapend.