Suriname op Latijns Amerikaanse en Caribische conferentie in Duitsland

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Latijns Amerikaanse en Caribische (LAC) regio zijn in de periode van 27 tot en met 29 mei op uitnodiging van hun Duitse collega op bezoek bij de ‘Lateinamerika- und Karibik-Konferenz’ in Berlijn. Ook een Surinaamse delegatie die wordt geleid door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, is erbij om de toekomstige politieke, economische en culturele betrekkingen te verstevigen.

Gedurende deze conferentie zal er van gedachten worden gewisseld over investeringsmogelijkheden, de strijd tegen klimaatsverandering en de opvoering van het contact tussen de LAC Regio en Duitsland.

Tijdens een ontmoeting met prominente vertegenwoordigers van het Duitse bedrijfsleven op maandag 27 mei 2019, heeft Suriname gewezen op de vele investeringsmogelijkheden in o.a. de volgende samenwerkingsgebieden: landbouw, mijnbouw, toerisme en de positie als meest beboste land in de wereld.

Voorts is benadrukt de historische en culturele band die al eeuwenlang bestaat, indachtig de vele Duitse benamingen van plantages zoals Hannover en Berlijn en de diepgewortelde relatie met de Evangelische Broeder Gemeente.