Gezellig varen en dansen op ‘Cruise on Sunday’

Op zondag 2 juni kun je weer gezellig meevaren op de River Dream en dansen op de tonen van 2-Remember en DJ Marciano. Op die dag vind namelijk de ‘Cruise on Sunday’ plaats. Opstappen voor de boot is in Utrecht.

Het wordt een echt Surinaams feest op het water met naast tropische klanken van allround muziekgroep 2-Remember en DJ Marciano, ook lekker eten. Er is een Surinaams/Javaanse catering aanwezig voor heerlijke gerechten en snacks. Op het dek is er schaafijs en worst verkrijgbaar.

Auto’s kunnen gratis worden geparkeerd in de parkeergarage vlakbij de opstapplaats. Kaarten zijn nog verkrijgbaar, bel Kenneth Zandwijken 06-21874113. See you on the cruise!