Ron Brekelmans beschermheer ‘Vrienden van Saramacca’

De heer Ron Brekelmans, lokale politicus uit Hoogvliet, is ingaande deze maand voor de duur van 4 (vier) jaar benoemd tot beschermheer van de ‘Vrienden van Saramacca’. Gisteren, dinsdag 28 mei 2019, vond de beĆ«diging plaats in Hoogvliet. De heer Brekelmans is zeer betrokken bij de Surinaamse gemeenschap en heeft een enorme staat van dienst zegt de heer Anand Isrie, voorzitter van Vrienden van Saramacca.

“Tijdens mijn presentatie van onze plannen voor de kinderen uit het district Saramacca was het mij heel snel duidelijk dat de heer Brekelmans zijn hart op de juiste plaats heeft voor de Surinaamse gemeenschap; hij voelt zich hierbij intens betrokken” aldus de voorzitter.

Brekelmans heeft alle initiatieven met als doel verbetering van de ontwikkelingsrelatie tussen Rotterdam en Suriname, steeds ondersteund. Hij vindt het dan ook een bijzondere eer om deze functie te bekleden, temeer daar de Surinaamse gemeenschap tot de grootste niet-Westerse groep in Hoogvliet behoord. Deze groep doet het heel goed in Hoogvliet.

“Ik hoop dat ik als beschermheer een kleine bijdrage kan leveren aan de kinderen van district Saramacca”, aldus de kersverse beschermheer Brekelmans.