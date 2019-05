Premier Browne tekent overeenkomst met Caribisch Ontwikkelingsfonds tijdens staatsbezoek in Suriname

Premier Gaston Browne van Antigua en Barbuda heeft gisteren tijdens zijn bezoek aan Suriname, een overeenkomst ondertekent met het Caribbean Development Fund (CDF). Het doel van deze overeenkomst is technische bijstand te verkrijgen, voor het ontwikkelen en uitvoeren van een samenwerkingsplan ter ondersteuning van de landbouwproductie en -handel tussen Antigua en Barbuda en Suriname. De overeenkomst moet er ook toe leiden, dat de voedselzekerheid van het eiland gegarandeerd is. In de overeenkomst is ondermeer gesteld dat door het CDF in totaal U$. 310,000 wordt vrijgemaakt, om het eerdergenoemde te realiseren.

Het land zal diverse landbouwproducten importeren uit Suriname om hun lokale sectoren te ondersteunen. Hiertoe zijn er maanden van voorbereiding voorafgegaan. Inmiddels heeft de premier van Antigua & Barbuda zich op een veldbezoek georiënteerd op de mogelijkheden voor import van bouwmaterialen, zoals steenslag en zand, vanuit Suriname.

Prime Minister Browne gaf op de persbriefing woensdagmiddag aan dat hij actief op zoek is naar regionale samenwerking. Tijdens zijn eerste bezoek aan ons land, is hij onder de indruk geraakt van waartoe Suriname in staat is.

Tevens kondigde de premier aan dat zijn regering nogmaals USD 1,3 miljoen zal uittrekken, voor het ontwikkelen van aanvullende initiatieven met Suriname. Hiertoe heeft de regering Bouterse een meeting met het bedrijfsleven gefaciliteerd, op dinsdagavond 28 mei, waarbij de delegatie van Antigua & Barbuda met het Surinaams bedrijfsleven kon identificeren welke aanvullende mogelijkheden er zijn.