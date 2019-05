Ongeval met grote houttruck op Afobakaweg in Suriname

Bij een verkeersongeval op de Afobakaweg in Suriname is vanmiddag zeker één persoon gewond geraakt. Bij het ongeval, dat in de buurt van mast 1 gebeurde, was een grote houttruck die boomstammen vervoerde betrokken. De truck kwam op z’n zij te liggen, waarbij de lading van de truck afviel zoals op bovenstaande foto te zien is.

De gewonde persoon werd eerst langs de weg op de berm behandeld. Een ingeschakelde ambulance heeft hem daarna meegenomen naar het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeluk is op het moment van schrijven nog niet bekend. Later meer. Filmpje: