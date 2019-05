Beloning van 25.000 euro uitgeloofd in zaak doodgeschoten Raymildo Landveld

De Amsterdamse politie heeft een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor informatie die de zaak van de vorig jaar doodgeschoten Raymildo Landveld oplost. De 19-jarige jongeman werd woensdagavond 2 mei 2018 doodgeschoten op de Krootstraat. Inmiddels zijn er twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij zijn dood, maar de politie hoopt dat aanvullende verklaringen kunnen helpen dit misdrijf definitief op te lossen. Vandaar dat er gisteren een hoge beloning is uitgeloofd.

Raymildo werkte bij de gemeentereiniging, maar was nog op zoek naar een woning. Vermoedelijk heeft hij onder werktijd een onafgesloten, grijze Mercedes Vito-bestelbus zien staan. Na werktijd is hij wederom de bus gaan inspecteren, waarop hij de sleutel heeft meegenomen. Uiteindelijk heeft hij enkele dagen in de bus rondgereden en gebruikte hij deze ook als tijdelijke slaapplek. Wat Raymildo niet wist, is dat in de bus verdovende middelen verborgen lagen.

Die avond van 2 mei werd hij neergeschoten terwijl hij in de bus zat te wachten op een vriend. De politie heeft sterke vermoedens dat verschillende mensen weten wat er precies is gebeurd op de Krootstraat. Heeft u informatie en wilt u aanspraak maken op de beloning van 25.000 euro, neem dan contact op met het Team Nationale Inlichtingen van de politie. Bij dit team zitten speciale rechercheurs met wie u in vertrouwen kunt spreken.