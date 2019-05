Stomdronken Surinaamse vrouw (28) rijdt auto in trens

De 28-jarige Janice B. is afgelopen weekend haar rijbewijs kwijt geraakt toen zij stomdronken met haar auto nabij de hoek van de Lelydorper- en de Sumatraweg in de trens was beland. De Surinaamse politie kreeg zaterdagochtend 25 mei omstreeks 05.15 uur een telefonische melding hiervan en troffen de vrouw op de berm langs de weg aan. Het viel de politieambtenaren op dat haar adem naar alcohol riek en dat zij onvast ter been was.

Janice verklaarde aan de politie dat zij van haar zus kwam en op weg was naar huis. Voorts dat zij bij haar zus 5 tot 6 blikken bier gedronken had. De bestuurster werd overgebracht naar het politiebureau waar zij onderworpen werd aan een blaastest en een adem analyse test. De testen resulteerden in 730 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Het toegestane alcoholpromillage is 220 microgram.

Haar voertuig, dat aanzienlijk beschadigd is, werd ter herkeuring in beslag genomen. Toen Janice nuchter was is zij voorgeleid en na verhoor heengezonden. Zoals eerder aangegeven is haar rijbewijs door de politie ingevorderd. Het dossier ter zake zal voor verdere afdoening worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Zo ook haar rijbewijs.