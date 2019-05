Ook aandacht in Suriname voor Wereld Hypertensie dag

In de hal van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, werden het personeel, de directie, staf en de minister van Volksgezondheid op Wereld Hypertensie dag (17 mei) in de gelegenheid gesteld hun bloeddruk te meten. De metingen werden gedaan door een team van Intermed Caribe, die onderdeel is van de Intermed Group.

Drs. Graciella Wongsoredjo, Business Unit Manager van Intermed gaf aan dat zij in de zorg zitten en vinden dat mensen meer moeten letten op hun eigen gezondheid. “Wij van Intermed Caribe kunnen de metingen voor ze doen om hen te laten zien wat hun nummers zijn. Know Your Numbers, ga niet pas naar de dokter als jij je niet lekker voelt, maar zorg voor een stukje eigen verantwoordelijkheid van jouw lichaam”, benadrukt Wongsoredjo.

Hoge bloeddruk is de belangrijkste risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Als je een te hoge bloeddruk hebt, wordt de druk op de aderen hoger. Om zich te weren tegen deze hogedruk en niet te barsten, verstevigen de aderen zichzelf door dikker te worden. Maar als ze dikker worden, vernauwen ze en hierdoor wordt de druk nog hoger. Uiteindelijk wordt het risico op hart- en vaatziekten groter. Het is dus erg belangrijk om op tijd in actie te komen. Natuurlijk is het belangrijk om niet te roken, matig te zijn met alcohol, zo min mogelijk stress te ervaren, veel te bewegen en gezond te eten. Ook is het belangrijk om zuinig te zijn met zout en om veel groente en fruit te eten.

Symbolisch werd aan de directeur van Volksgezondheid, dr. Cleopatra Jessurun, een bloeddrukmeter overhandigd. Deze bloeddruk meter is bestemd voor het personeel van het ministerie.