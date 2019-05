VIDEO: Auto schept voetganger in Suriname en rijdt door

De politie in Suriname is op zoek naar de bestuurder van een personenauto die in de vroege ochtend van 16 mei een voetganger aanreed en daarna doorreed. Op videobeelden is te zien dat de auto om iets over 05.00u in de ochtend de voetganger schepte en doorreed.

Het gebeurde aan de Anamoestraat in Paramaribo. De voetganger liep aan de rechterkant langs de weg toen hij werd aangereden door een auto die in volle vaart op hem afkwam. De man werd hard geraakt en vloog zowat de lucht in om vervolgens hard de grond te raken.

De man Clifton Boerleider werd gewond in hulpeloze toestand achtergelaten. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen melden bronnen aan waterkant.net. De familie en de politie zijn al bezig met het onderzoek.