Politie tast nog in het duister over identiteit van in Suriname rivier aangetroffen man

De politie in Suriname weet nog steeds niet wat de identiteit is van de man, wiens lichaam woensdag aanspoelde te Livorno. Op het ontzielde lichaam zijn geen documenten aangetroffen die de identiteit van de man prijs konden geven, meldt de Surinaamse politie. Van het lijk dat in verre staat van ontbinding was, is alleen bekend dat het zou gaan om een Hindoestaanse man van ongeveer 1.78 meter. Er zouden geen sporen van geweld zijn aangetroffen.

De politie kreeg in de middag van woensdag 15 mei de melding dat het lijk van een manspersoon op een bepaalde locatie in de Suriname rivier dreef. De politie ging naar de opgegeven locatie en trof inderdaad het lijk aan van een man. Hij was gekleed in licht kleurige kleding zonder schoeisel en droeg blauwe werkhandschoenen. Er werd een buurtonderzoek verricht maar geen van de gevraagde personen wisten wie de dode man is.

Het lijk is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen. De politie roept hierbij de nabestaanden of zij die denken de dode man te kennen op contact op te nemen met de politie van het bureau Livorno op de telefoonnummers 483400/483700 of 481941 of de afdeling Forensische Opsporing op de telefoonnummers: 403806/404022.