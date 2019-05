Nieuwe ambassadeur van Suriname in Guyana biedt geloofsbrieven aan

Ebu Jones, de nieuwe ambassadeur van de Republiek Suriname in Guyana, heeft gisteren zijn geloofsbrieven aan president David Granger, van Guyana aangeboden. De Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Karen Cummings en de directeur-generaal van dit ministerie, Audrey Jardine-Wan zijn onder meer getuige geweest van dit moment.

Jones, die voorheen zaakgelastigde was bij de Ambassade van de Republiek Suriname in Den Haag (Nederland), is op 10 april 2019 door de president van de Republiek Suriname, president Desiré Bouterse, beëdigd tot ambassadeur in Guyana.

In zijn toespraak gaf president Granger de band aan die deze twee landen delen op basis van hun geografische ligging en geschiedenis. Hij zegt dat de betrekkingen van de landen zijn gebaseerd op: wederzijds respect voor elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit, geen bemoeienis in elkaars interne aangelegenheden en het behoud van de regionale vrede en veiligheid.

Het staatshoofd streeft ernaar de handel tussen Suriname en zijn land te blijven verbeteren. Voorts de culturele, economische en ecologische alsook de sociale corporatie te intensiveren ter bestrijding van transnationale bedreigingen. Deze nieuwe benoeming ziet Granger als een kans om samenwerking tussen de twee republieken te handhaven.

Jones benadrukte tijdens zijn speech dat Suriname zich zal inzetten om de culturele relatie te verdiepen en de economische activiteiten te intensiveren met Guyana. Rekening houdend met het feit dat de Guyanese diaspora ook heeft bijgedragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Vele Surinamers hebben familiebanden met Guyana en omgekeerd, waardoor er vaak vice versa wordt gereisd.