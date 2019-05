Suriprofs wedstrijd gaat dit jaar niet door

De benefietwedstrijd die de selectie van de Suriprofs op 30 mei zou spelen, gaat dit jaar helaas niet door. Ondanks een intensieve lobby bleek het niet mogelijk een tegenstander aan te trekken voor het jaarlijkse voetbalevenement. De wedstrijd is uitgesteld naar Hemelvaartsdag volgend jaar: 21 mei 2020.

Door de overvolle voetbalkalender in mei en de verschuivingen in het competitieschema als gevolg van het succes van Ajax in de Champions League, was er geen enkele club uit het betaald voetbal beschikbaar om tegen de Suriprofs uit te komen.

Suriprofs-voorzitter Henk Fraser hield tot het laatste moment de hoop om een van de clubs uit de play offs om de twee plaatsen in de eredivisie te kunnen strikken: ‘Ook dat is helaas niet gelukt. Alle selecties hebben direct na de laatste wedstrijd hun vakantie geboekt. Een andere optie was om het evenement naar augustus te verschuiven. Maar dan zitten clubs middenin de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Clubs en trainers willen dan geen enkel risico lopen met hun spelers.’

Daarnaast heeft de stichting overwogen om een club uit het buitenland aan te trekken. Maar de kosten daarvan wegen niet op tegen de opbrengsten. Terwijl de benefietwedstrijd is bedoeld om geld in te zamelen voor (jeugd)projecten in Suriname.

Fraser stelt dat de organisatie van de jaarlijkse wedstrijd neerkomt op een ingewikkelde puzzel: ‘Het gaat niet alleen om het vinden van een geschikte tegenstander. We moeten ook zelf een representatief elftal van Surinaamse profs op de been kunnen brengen.’

De in april aangetreden voorzitter heeft de afgelopen weken wel gemerkt dat de benefietwedstrijd enorm leeft binnen de Surinaamse gemeenschap en onder voetballiefhebbers: ‘Direct nadat we bekend hadden gemaakt dat er op 30 mei een benefiet zou komen, ontstond er vraag naar kaarten. Ook vanuit Suriname trouwens. Dat zegt genoeg over het enthousiasme. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de fans volgend seizoen volledig aan hun trekken komen. Met behalve een mooie wedstrijd ook de ouderwetse fatumet een Suri-plein vol kraampjes.’