Suriname krijgt nieuwe ambassadeurs voor Servië en Guyana

De regering van Suriname zal vandaag twee nieuwe ambassadeurs beëdigen. Het gaat om Gardelito Hew A Kee, die niet-residerende ambassadeur voor Servië wordt en Ebu Jones, die ambassadeur wordt in Guyana. Dat heeft het Nationaal Informatie Instituut in Paramaribo bekend gemaakt.

Hew A Kee is momenteel ook eGovernment coördinator voor de Surinaamse overheid. Daarvoor zat hij bij Telesur. Oud kickbokser Ebu Jones was vanaf medio 2017 tot begin dit jaar waarnemend zaakgelastigde van Suriname in Nederland, bij afwezigheid van een ambassadeur.

De beëdiging van de twee vindt vanmiddag plaats in het presidentieel paleis, door de president van de Republiek Suriname Desiré Delano Bouterse.