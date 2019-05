Telesur presenteert comedy shows Lucinda Sedoc in Suriname

In de maand juni 2019 zal de Surinaams-Nederlandse comédienne Lucinda Sedoc haar theatershows ‘Lekker Lang Luusje’ en ‘Girlstrip ook in Suriname spelen. Dit in samenwerking met het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur). Ze speelt eerst ‘Girlstrip’ op 12 juni in de Banquet hall van hotel Torarica en daarna ‘Lekker Lang Luusje’ op 14, 15 en 16 juni in Theater Thalia .

Dit is Lucinda’s tweede keer in Suriname. De veelbelovende comédienne was in 2016 even in Suriname op het podium te bewonderen. Ze trad als gast op bij de ‘Kon Lafu’ show van het stand-upcomedyduo ‘Deng Boy Fa Birti’ in Theater thalia. ‘Girlstrip’ en ‘Lekker Lang Luusje’ heeft Lucinda al met succes in Nederland gespeeld.

Naast stand-up comedian is Lucinda ook theatermaker, regisseur, schrijfster en presentatrice. Als Lucinda niet on stage staat, schrijft ze graag sketches en films. Zij heeft onder andere aan het script gewerkt van “Welles The Movie”. Ze heeft on stage gestaan met Murth Mossel, Jörgen Raymann , Rouee Verveer. Ook is Lucinda geen vreemde bij Fatu en the Bounce Comedy. Haar stand-up comedy carrière heeft ze te danken aan Jeffrey Spalburg.