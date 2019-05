Award voor meest duurzaamste mkb-landbouwbedrijf in Suriname

Duurzame landbouw bevordert de voedselveiligheid en draagt bij aan de verbetering van de volksgezondheid in Suriname. Om dit proces te stimuleren organiseert Stichting d’ONS samen met haar partners, een jaarlijks terugkerend event, namelijk de uitreiking van de award voor het duurzaamste mkb-landbouwbedrijf. Aan deze award zijn drie geldbedragen gekoppeld van respectievelijk € 2000, € 1000 en € 500 euro, voor de eerste tot en met de derde prijs.

Het effect is groter dan het winnen van de prijs zelf, want de award winnaars van de afgelopen jaren zetten zich in om jongeren en collega’s te begeleiden in hun stap naar duurzame landbouw. Bovendien leveren de prijzen prestige op; de winnaars kunnen hun gezond geteelde groente en fruit makkelijker verkopen. In Suriname is de vraag naar biologisch geteelde groente en fruit groot. De prijzen worden uitgereikt tijdens een jaarlijks terugkerend congres over duurzaamheid en gezonde voeding.

Het congres biedt tevens de gelegenheid om mensen en bedrijven met elkaar te verbinden. Het congres vindt op 24 oktober 2019 in hotel Torarica in Suriname plaats. Voor meer informatie over het congres en de inschrijving zie: www.stdons.nl

Organisatie van het congres inclusief de uitreiking van de award voor het duurzaamste mkb- landbouwbedrijf, wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken in Nederland en de Nederlandse ambassade te Suriname.