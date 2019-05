Dronken man slaapt roes uit voor gesloten winkel in Suriname

Opmerkelijk tafereel woensdagnacht in het district Commewijne. Deze Surinaamse man nuttigde wat alcoholische drankjes en sliep vervolgens zijn roes uit op het trottoir voor de reeds gesloten winkel. En dat in een zeer ongemakkelijke houding. De foto werd om 02.00u in de nacht gemaakt, nadat een voorbijganger getracht had de man wakker te maken.

Het geval deed zich voor bij een winkel in de buurt van de Mangreweg. Hoe lang de man daar uiteindelijk heeft liggen slapen is niet bekend. Vermoedelijk was hij al dronken toen hij de winkel binnen stapte en nog meer drank kocht.

Een blikje bier en een ander flesje drank lagen naast hem op de grond.