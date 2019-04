Ambassadeur Jones buigt zich over vraagstukken Guyana – Suriname

De nieuwbakken gevolmachtigde ambassadeur van de Republiek Suriname voor de Coöperatieve Republiek Guyana, Ebu Jones, gaat zich buigen over vraagstukken binnen de samenwerking tussen Suriname en Guyana. Op 1 mei vangt ambassadeur Jones aan met zijn werkzaamheden op zijn standplaats Guyana.

Ambassadeur Jones heeft daarvoor, op 23 april, een ontmoeting op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme met ondernemers. Tijdens dit kennismakingsbezoek zullen bedrijven die in Suriname, zowel Guyana actief zijn van gedachten wisselen met de ambassadeur, over de obstakels en mogelijkheden. Het is de bedoeling om na te gaan hoe de ambassade de bedrijven kan accommoderen. Althans te ondersteunen in datgene dat zij al doen of datgene dat zij voornemens zijn te gaan doen.

“De instructie van president Bouterse bij mijn beëdiging is dat wij zoveel als mogelijk in een conditie van vriendschap activiteiten te ontplooien”, aldus de ambassadeur. De uitdagingen waarmee Guyana en Suriname te kampen hebben, dienen onder dezelfde conditie, het hoofd te worden geboden, zegt hij verder. Een andere belangrijke instructie aan hem is om gezamenlijk na te gaan hoe beide landen hun natuurlijke hulpbronnen, milieuaspecten, toerisme, investering van economische en handelsactiviteiten optimaal te kunnen benutten.

“Als wij kijken naar de aardolie-industrie die nu opkomt in Guyana, dan weten we dat Suriname een ruime voorsprong heeft. We hebben onze Staatsolie die al zoveel jaren actief is en niet te vergeten de toeleveringsbedrijven”, zegt ambassadeur Jones. Hij is van oordeel dat de ambassade deze bedrijven moet kunnen ondersteunen bij hun intrede op de markt in Guyana, voor zover dat nodig blijkt. Voorts kan er vanuit Suriname ook ingespeeld worden, door de jarenlange ervaring die Suriname heeft op dit gebied. Het duidelijk laten meeliften van ons grensdistrict Nickerie met de ontwikkeling in Guyana, staat hoog op agenda. “Als Nickerie zich goed ontwikkeld is het nog steeds geheel Suriname die daaraan profijt zal hebben”, onderstreept hij.