Man met drugs in auto onderweg naar Frans-Guyana aangehouden in Suriname

Het Arrestatie Team (AT) in Suriname heeft in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) op dinsdag 14 mei de 27-jarige drugsverdachte Oerifride S. alias ‘Rasta’ aangehouden. Bij een verkeerscontrole in het district Commewijne, werd in zijn auto iets meer dan 3 kilogram cocaïne aangetroffen.

Volgens een officieel bericht van het Korps Politie Suriname (KPS) bereikte informatie de inlichtingen diensten van de politie en DNV, dat Oerifride alias ‘Rasta’ vanuit Paramaribo drugs zou vervoeren naar Frans-Guyana. Op basis van de uitgewerkte informatie is door het AT een algehele verkeerscontrole gehouden in het district Commewijne.

Op een bepaald moment verscheen Oerifride in een Porsche Cayenne ter plaatse. Het voertuig werd door hem bestuurd en hij was alleen. Er werd een onderzoek verricht in de auto en onder de achterbank werd iets meer dan 3 kilogram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Daartoe gevraagd verklaarde Oerifride dat de cocaïne niet van hem was maar van iemand anders. Wie die persoon is kan of wil hij niet duidelijk aangeven.

De drug verdachte en het voertuig zijn overgedragen aan de Narcotica Brigade voor verder onderzoek. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Oerfridi in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Het voertuig is hangende het onderzoek ook in beslag genomen.