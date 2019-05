SUV van Kabinet president van Suriname belandt in trens

Een SUV is vanmiddag belandt in een trens. Dit gebeurde aan de Tout Lui Fautkanaalweg. Het zou gaan om een auto van het Kabinet van de president van Suriname. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Het voertuig is waarschijnlijk een grote Chevy Suburban of Tahoe. Het is nog niet duidelijk hoe de auto in de trens is terecht gekomen. Bekijk ook dit filmpje: