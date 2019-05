‘Akiemboto wilde geen minister worden omdat hij zijn vrouw had geslagen’

In Suriname zijn zojuist vier nieuwe ministers beëdigd door president Bouterse. Één daarvan is Sergio Akiemboto, minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Kort voor de beëdiging gaf Akiemboto aan dat hij wilde afzien van de ministerspost vanwege een onsmakelijke handeling 10 jaar terug. Hij zou in een boze bui zijn vrouw hebben geslagen die op haar beurt aangifte deed bij de politie, meldt het NII.

Het is echter niet zover gekomen dat hij werd voorgeleid. Bij het antecedentenonderzoek is deze kwestie op tafel gekomen. Toen hij op grond hiervan wilde afzien van het ministersambt, werd hem geadviseerd het verleden geen grote rol te laten spelen in zijn nieuwe functie.

Ten overstaan van de president, leden van de regering en de aanwezigen vroeg hij zijn wederhelft opnieuw vergiffenis voor deze fout uit het verleden. Liefde en respect voor de medemens en eerlijkheid en transparantie zijn kenmerken voor dienend leiderschap, zei de kersverse bewindsman.

Naast hem werden ook Rabindre Parmessar Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Vidjay Chotkhan Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en Andre Miekaba Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) vandaag beëdigd.

President Bouterse bedankte de ex-ministers voor de geleverde bijdrage aan Suriname. In samenspraak met hen zal worden gekeken hoe zij elders het best kunnen worden ingezet, in het kader van het ontwikkelingsproces.

De beëdiging vanmiddag in Suriname.