Nederlandse topkok naar Suriname om kinderen en ouderen te helpen

De Nederlandse topkok Gerard Wollerich gaat binnenkort met een team van vijf sterrenkoks naar Suriname om geld in te zamelen voor verstoten kinderen en arme ouderen aldaar. Al zes jaar lang maakt hij deze benefit reis en kookt voor een gala diner, waarvan de opbrengsten naar het goede doel in Suriname gaan.

Dit jaar is er geen galadiner maar gaat hij met zijn team voor de lokale bevolking koken op het Onafhankelijkheidsplein midden in Paramaribo. Het wordt een gigantisch spektakel met vlees op de barbecue, rijst, pasta, salades en een toetje om honderden magen te vullen, schrijft dt Het Brabants Dagblad. Natuurlijk is er ook muziek bij!

Gerard Wollerich is in Nederland een voorstaand kok en lid van de Alliance Gastronomique Néerlandaise. In 1995 begon hij restaurant Wollerich in een voormalig notariskantoor in het centrum van Sint-Oedenrode, welke één michelin-ster kreeg toegekend. In 2016 won hij de Gouden Koksmuts, een vakwedstrijd voor toprestaurants.

Op de laatste kookdag in Suriname bakken hij en z’n team altijd pannenkoeken in het Surinaamse Huize Tyltyl, waar kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking leven.