Frankrijk onderschept 492 kg cocaïne in bananencontainer uit Suriname.

De Franse douane heeft de grootste cocaïnevangst tot nu toe dit jaar verricht. In het Franse Duinkerke werd 492 kg cocaïne in beslag genomen, die verborgen zat in de metalen vloer van een bananencontainer uit Suriname. De waarde van deze drugs wordt geschat op meer dan 40 miljoen euro.

Volgens het Belgisch persbureau Belga deden douane-officieren de inbeslagname eind april, maar de autoriteiten in Frankrijk maakte dit pas vandaag bekend. De onderschepping vond plaats tijdens de inspectie van een container met bananen die uit Suriname kwam via Pointe-à-Pitre.

Volgens de justitiële autoriteiten werd de drugs gevonden nadat de metalen vloer werd opengesneden met een cirkelzaag en opgetild met een vorkhefwagen. Van welke bedrijf de bananencontainer uit Suriname komt is nog niet bekend.

Frankrijk heeft al enige tijd last van Surinaamse drugs. Met name in buurland Frans-Guyana is dat merkbaar. De Fransen willen daarom maatregelen treffen in Suriname, bijvoorbeeld door een drugsscanner op de weg van Paramaribo naar grensplaats Albina te plaatsen.