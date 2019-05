Fransen willen drugsscanner op de weg van Paramaribo naar Albina plaatsen

In de strijd tegen drugs onderzoekt Frankrijk momenteel de optie voor de plaatsing van een (drugs)scanner op de weg Paramaribo-Albina in Suriname. Dat zegt de Franse ambassadeur Antoine Joly aan Starnieuws. De scanner is onderdeel van nieuwe tactieken van de Fransen in de drugsbestrijding in Frans-Guyana. Alle daar onderschepte drugs komen namelijk vanuit Suriname.

Momenteel is er al een controlepost van de Surinaamse politie op de Oost-West verbinding te Stolkertsijver (foto). Daar worden vaker drugskoeriers onderschept. “Het voorstel voor een drugsscanner op die weg ligt op tafel. We bespreken de mogelijkheden om Suriname te helpen” aldus de ambassadeur tegen de Surinaamse nieuwssite.

In Frans-Guyana kampt men ook met een groeiend aantal koeriers op vluchten van Cayenne naar Parijs. Naar schatting zitten er acht tot tien drugssmokkelaars op elke vlucht vanuit Cayenne. Op Orly Luchthaven in Parijs vallen enkele door de mand. Onder de koeriers zijn er lokale Surinamers, Surinamers met een verblijfsvergunning voor Nederland, lokale Franse burgers en enkele Nederlanders. “Zij krijgen allemaal hun drugs uit Suriname”, gaf Joly eerder aan.

Eind juni wordt een speciale douanemissie van het Franse ministerie van Financiën verwacht in Paramaribo, om de samenwerking met de Surinaamse douane te versterken. Zij zullen een training verzorgen en de financiering van scanners bespreken, zegt de ambassadeur tegen Starnieuws.