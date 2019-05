Kinderen op tijd gered bij brand in oppashuis Suriname

De felle brand die gistermiddag woedde aan de de Frederikaweg te Pontbuiten, heeft een kinderoppashuis compleet verwoest. De brand werd gelukkig op tijd ontdekt, waardoor een oppasser twee baby’s en drie kinderen in veiligheid kon brengen. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Wel moest de leidinggevende, die overstuur raakte, per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd worden. Na uren observatie mocht zij het ziekenhuis verlaten, aldus de krant.

Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, kon er alleen worden nageblust. Het oppashuis dat langer dan 15 jaar bestaat, was niet tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.