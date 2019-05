VIDEO: Franse douane laat zien hoe drugs in Surinaamse container verstopt waren

De Franse douane heeft vandaag bekend gemaakt dat er 492 kg cocaïne in beslag is genomen, welke verborgen zat in de metalen vloer van een bananencontainer uit Suriname. In een filmpje, hieronder te zien, laat de Franse douane zien hoe de drugs verstopt waren in de container.

De enorme hoeveelheid drugs werd gevonden nadat de metalen vloer van de container uit Suriname werd opengesneden. Dit gebeurde met een cirkelzaag. Na het opensnijden werd de vloer opgetild met een vorkhefwagen. Daaronder werden de pakjes coke zichtbaar.

De onderschepping vond plaats tijdens de inspectie van een container met bananen die uit Suriname kwam via Pointe-à-Pitre in Guadeloupe (Caribisch gebied). Bekijk het filmpje hieronder: