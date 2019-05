World Diabetes Foundation programme manager in Suriname

Line Bechmann, programme manager van de World Diabetes Foundation (WDF) uit Denemarken, heeft samen met het managementteam van de One Stop Shop voor chronische ziekten, onder begeleiding van Dennis Caffé een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Het doel van het bezoek was om de minister te informeren over het project uitbreiding van de One Stop Shop in samenwerking met de Medische Zending (MZ) in het binnenland. Dit bezoek vond plaats op dinsdag 7 mei 2019.

Gesproken is over de strategische doelen van het ministerie en de manier waarop er samen met de WDF daaraan invulling kan worden gegeven, als het gaat om het achterland. De One Stop Shop team en de programme manager brengen samen met de MZ een bezoek aan het binnenland. Het team zal aldaar gesprekken voeren met het traditioneel gezag en de bewoners over hetgeen er de komende periode zal gebeuren in hun gebied.

In het project van de One Stop Shop zijn er een aantal gebieden opgenomen waar de diensten van de One Stop Shop worden aangeboden, in samenwerking met de dienstverleners van het Mungra Medisch Centrum (MMC) en de MZ die al in deze gebieden zijn. Enkele van de gebieden zijn Kwamalasamutu, Drietabbetje en Apoera, maar de gebieden die dit keer bezocht zullen worden zijn La duani, Brokopondo en de Suriname rivier opwaarts. De programme manager, Line Bechmann, blijft een week in Suriname.