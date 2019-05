Ultimatum Politiebond Suriname: collega’s binnen 24 uur vrij

De Surinaamse Politiebond (SPB), die vanmiddag in een spoed algemene ledenvergadering bijeen was, heeft een ultimatum gesteld: de drie in verzekering gestelde politieambtenaren moeten binnen 24 uur worden vrijgelaten. Indien de vrijlating van hen niet binnen 24 uur plaatsvindt, zal de ledenvergadering weer bijeen komen om te beslissen wat de verdere acties zijn.

De drie agenten die in verzekering zijn gesteld op basis van een incident tijdens het voetballen met een gezin, zijn leden van het Regio Bijstandsteams (RBT) in Suriname. Hun collega’s hebben gistermiddag het werk neergelegd. Hierdoor zal er niet opgetreden worden wanneer bijstand wordt gevraagd door de basispolitie. RBT treedt voornamelijk op bij calamiteiten om de situatie te helpen normaliseren.¬†

De SPB vindt dat de leden onrechtmatig zijn gearresteerd. Het bestuur van de bond zal een brief schrijven naar president Desi Bouterse om ontvangen te worden. Lees ook: