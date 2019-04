Agenten in burger trekken wapens en lossen schoten in opstootje met burgers

Surinaamse agenten in burger hebben afgelopen donderdag hun wapens getrokken en waarschuwingsschoten gelost. Dit gebeurde tijdens een opstootje met burgers. Volgens het Korps Politie Suriname zouden de mannen dit gedaan hebben omdat een van hun zou zijn verwond door een burger, tijdens een opstootje. Het opstootje ontstond nadat een groep voetballende politiemannen, militairen en burgers ruzie kreeg met een gezin dat naast het sportveld woonachtig is.

Aanleiding voor de ruzie was een bal die op het erf van het gezin terecht kwam en door de heer des huizes was afgepakt. Hij wilde bal niet afstaan waardoor de gemoederen verhit raakte. Daarbij zou de bewoner een agent hebben verwond met een voorwerp. Zijn collega’s hebben toen waarschuwing schoten gelost om erger te voorkomen, beweert de politie in Suriname zelf.

Volgens een getuige zou de vrouw van de bewoner ook een politieagent hebben geslagen waardoor de zaak escaleerde. De man werd hangende het onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Tegen hem is aangifte gedaan van onder andere bedreiging met een misdrijf en mishandeling. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de man/bewoner na verhoor heen gezonden.

Momenteel circuleren beelden op social media over dit incident. Op de beelden is te zien hoe een man, vermoedelijk een agent, met zijn wapen met het gezin ruziet. De vrouw des huizes hield de mannen voor om rustig te blijven en niet te vechten met haar zoon.