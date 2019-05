Natak groep van Rahemal Buiten uit Suriname maakt Haagse ouderen blij

De Natak groep Rahemal Buiten uit Suriname vertoeft momenteel reeds drie weken in Nederland. Na succesvolle voorstellingen in Den Haag, Amsterdam, Capelle en Lelystad maken zij zich op voor hun twee laatste optredens in Rotterdam. Traditiegetrouw doet de groep elk keer wanneer ze in Nederland is, een gratis voorstelling voor de ouderen van WZH Transvaal.

“De ouderen komen moeilijk uit hun kamer, en zijn op een of andere manier geïsoleerd omdat ze niet mobiel zijn. De overige voorstellingen kunnen ze dan niet bijwonen. En daarom doet de organisatie elk jaar een aparte voorstelling voor deze ouderen. Dat wordt in dank afgenomen, een dag waarop vele ouderen gewacht hebben. Lachen en huilen, herinneringen ophalen dat is wat de ouderen doen. Giving Back is wat wij doen, en de ouderen staan altijd centraal” zegt de voorzitter van de organisatie Suriname Festival.



De groep heeft nog twee optredens te gaan in Rotterdam en eentje in Den Haag als afsluiter. “Natak groep Rahemal Buiten brengt toneel met een boodschap, welk iedereen gezien moet hebben. En dat verder doorverteld moet worden, hoe het niet zou moeten” aldus de voorzitter van de groep Rahemal Buiten de heer Ladi.