Minister Gopal ontvangt bestuur Bridge Bond in Suriname

Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft het bestuur van de Surinaamse Bridge Bond (SBB), onder voorzitterschap van Jane Harkisoen, ontvangen. Het bestuur heeft de minister en de waarnemend directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de bridgesport en de plannen van de bond.

Ratan Kalka, secretaris van de bond die namens de voorzitter het woord voerde, heeft aangegeven dat de bridgesport een denk teamsport is, waarbij het denkvermogen wordt bevorderd. In het kader van de 65stejaardag van de bond dit jaar is zij voornemens om een jubileum boek uit te brengen. Als hoogte punt is het Inter-Guyanees Bridge Toernooi aangegeven, die onafgebroken reeds 46 jaren wordt georganiseerd tussen de Guyana’s namelijk Suriname, Guyana en Frans-Guyana.

Het afgelopen paasweekend heeft Suriname voor de 5dekeer op een rij het Inter- Guyanees Bridge kampioenschap op haar naam weten te schrijven. De focus van het bestuur is naast de reguliere toernooien gericht op trainingen en cursussen om het niveau van het spel te verhogen, trainers te kunnen opleveren en jongeren te interesseren om de bridgesport uit te oefenen. De SBB is een geassocieerd lid van de Nederlandse Bridge Bond en is verder ook lid van de Wereld- en Caribbean Zone Bridge Federatie. Bij de bond zijn 60 individuele leden aangesloten.

Minister Gopal heeft in het kader van het interesseren van jongeren in de bridgesport aangegeven dat het ministerie de bond faciliterend zal ondersteunen. In het Multifunctioneel Centrum te Sophia’s zal er gestart worden met een pilot. Hiernaast heeft de minister ook aangegeven dat het ministerie mogelijkheden zal bekijken om te bond te versterken met deskundigheid uit het buitenland, gezien Suriname niet over haar eigen trainers beschikt. Waarnemend directeur Kisoor, heeft in het kader van een efficiëntere samenwerking afspraken gemaakt met betrekking tot de regulering en transparantie van het algemeen subsidiebeleid.