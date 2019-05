President van Suriname brengt bezoek aan Creola in Saramacca

De Surinaamse president Desiré Bouterse heeft zondagmiddag een bezoek gebracht aan Creola in het district Saramacca. Het staatshoofd van Suriname vond het nodig om uitgebreid nota te nemen van de vele problemen in dit gebied. Onder andere heeft de plaatselijke gemeenschap gevraagd om te werken aan oplossingen voor de heersende wateroverlast in dit gebied.

Ook is er gewezen op de noodzaak van het hebben van een speelveld voor de kinderen alsook een sportveld. Tijdens een vergadering in de recreatiezaal heeft het goed opgekomen publiek de gelegenheid gehad om vragen te stellen die te maken hebben met de verdere ontwikkeling van Creola.

Na de meeting is de president samen met zijn delegatie het veld ingetrokken om zich persoonlijk te oriënteren op zaken die op kort of op lang termijn afgehandeld kunnen worden.