Theater Thalia in Suriname wordt in juni weer opengesteld

De enige schouwburg van Suriname Theater Thalia wordt op 1 juni weer opgesteld. De streefdatum van 10 mei is niet haalbaar voor de bouwlieden. De opening geschiedt met het tweede galaconcert ‘His-Tori’ van de topzanger Bryan Muntslag.

De kosten om het dak volledig te repareren werden begroot op 100.000 euro (ruim SRD 850.000). De schouwburg kon dit bedrag niet in één keer neertellen. Daarom werden diverse fundraisingsactiviteiten georganiseerd, waaronder een benefietconcert, genaamd ‘Save Thalia benefietspektakel’ in de Anthony Nesty Sporthal, om de financiën binnen te halen. Tot eind april was er een bedrag van totaal SRD 550.000 binnengehaald.

Naast de restauratie van het dak, zijn ook de artiestenkleedkamers van de schouwburg aangepakt.