Behoorlijk dronken vrouw (42) rijdt auto in goot

Een 42-jarige vrouw, die zo dronken was dat ze niet eens een alcoholblaastest kon doen, is met haar auto in een goot langs de Hannaslustweg in Suriname belandt. Volgens de politie van het ressort Santo Boma politie bleek de vrouw Lilawatie J. behoorlijk onder invloed van alcohol te verkeren en werd zij ter ontnuchtering opgehouden op het politie bureau Santo Boma.

Nadat zij uit haar dronken bui was werd zij voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Tijdens de voorgeleiding verklaarde zij dat zij slechts één biertje had gedronken en dat zij ook medicijnen had ingenomen. Voorts dat zij tijdens het rijden achter het stuur van haar voertuig in slaap was gevallen met het gevolg dat zij in de goot terecht kwam.

Het ongeval gebeurde vorige week zondagmiddag 28 april maar werd op zondag 5 mei door het Korps Politie Suriname naar buiten gebracht. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Lilawatie na verhoor heengezonden. Haar rijbewijs is ingevorderd en zal samen met een dossier voor verdere afhandeling worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.