Made in Suriname Agrobeurs zaterdag afgesloten

Op het KKF-Jaarbeursterrein vond van 1 – 4 mei de Made in Suriname Agrobeurs 2019 plaats. Ook dit jaar participeerde verschillende Surinaamse agrarische- en productiebedrijven. Het jaarlijks terugkerend evenement had als slagzin “Buy Local, Brand Global”. Als co-partner stond het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in de buitenhal van het KKF-Jaarbeursterrein.

Het departement werd door de onderdirectoraten Landbouw, Veeteelt, Visserij, Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, en Planning en Ontwikkeling vertegenwoordigd. Er werd informatie verstrekt over onder andere de import en export van planten en plantdelen en bestrijdingsmethoden van ziekte en plagen. Ook werden er elke dag demonstraties gegeven over de verschillende plantvermeerderingstechnieken en werd er plantmateriaal verkocht.

Enkele stakeholders met wie het ministerie een samenwerkingsrelatie hiervoor heeft gehad, werden ook geaccommodeerd in de buitenhal. Het gaat in deze om onder andere Gopex International NV, Rogam Farm, NV Grassalco InVitroPlants, Melkcentrale NV, Farmers World, Stichting Polytechnic College Suriname en Sur Organic & Hydro Crops.

Door ondernemingen in de gelegenheid te stellen hun producten of diensten meer bekendheid te geven, werd met deze beurs invulling gegeven aan de Public-Private-Partnership.