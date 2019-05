Surinaamse Sheneeva en Chenelva zijn de enige siamese tweeling van Nederland

Bij RTL vandaag het aangrijpend en bijzonder verhaal van de enige siamese tweeling in Nederland: Sheneeva en Chenelva. De twee werden geboren in het binnenland van Suriname en gingen op jonge leeftijd naar Nederland in de hoop dat ze daar konden worden gescheiden. Maar omdat ze een gedeelde slagader in hun hoofd hadden kon dat niet.

Nu zijn ze 18 jaar verder en tegen alle verwachtingen in gaat het goed met hun. Toen ze nog klein waren, dachten artsen dat ze maximaal 8 jaar oud zouden worden. Nu ze 18 zijn, durft niemand daar nog een uitspraak over te doen. De meisjes zelf blijven positief.

Ze willen ook niet gescheiden worden, zeggen ze 18 jaar later tegen RTL. Chenelva: “Het is prima zo. We kunnen doen wat andere mensen ook kunnen. En we zijn niet anders gewend.” Ze zouden wel willen dat andere mensen anders op hen reageren. Waar ze ook komen: altijd worden ze nagestaard.

In de hoop dat mensen eraan wennen dat ze er anders uitzien, zijn ze gaan vloggen en posten ze op Facebook en Instagram over hun leven. Helaas levert dat ook veel negatieve reacties op. Lees het volledig artikel op de site van RTL.