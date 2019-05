‘Nederland is de spil in de distributie van cocaïne in Europa’

Nederland blijkt de spil in de distributie van cocaïne in Europa. Opvallend is dat bijna alle cocaïne die via Antwerpen (België) binnenkomt, ook eerst naar Nederland wordt vervoerd voor het verder Europa ingaat. Dat meldt het programma Nieuwsuur op basis van onderzoek van de Nationale Politie.

Cocaïne is in Europa onverminderd populair. Het Europese waarnemingsbureau voor drugs schat dat het afgelopen jaar 3,5 miljoen Europeanen coke hebben gebruikt. In totaal zo’n 120.000 kilo. Die voorraad moet ergens vandaan komen. Nieuwsuur noemt landen als Brazilië, Venezuela en de Caribische eilanden vanwaar de coke in containers naar Europa wordt gesmokkeld. Opvallend genoeg wordt Suriname daarbij niet genoemd, hoewel er de afgelopen jaren grote partijen uit het land zijn tegen gehouden.

Hoeveel coke er via de havens van Rotterdam en Antwerpen wordt gesmokkeld en vervolgens wordt doorgevoerd, weet de politie niet. Vast staat wel dat vorig jaar in de Nederlandse en Belgische havens een recordhoeveelheid cocaïne in beslag is genomen. Zo’n 74.000 kilo met een waarde van 1.8 miljard euro.

De cocaïnehandel is een zeer winstgevende business waar vele miljarden mee worden verdiend. In Zuid-Amerika kost een kilo coke pakweg 3000 euro, maar als de bendes erin slagen om een partij langs de douane te smokkelen, stijgt de groothandelsprijs in Europa naar zo’n 25.000 euro. Op straat loopt de prijs per kilo op tot meer dan 100.000 euro.

Bekijk hier ook het uitgebreid item op Nieuwsuur.