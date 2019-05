Vice-president Adhin ontvangt fotoverslag herdenkingsdagen in Suriname

De Nationale Commissie ter Herdenking van het jubileumjaar van 145 jaar Hindustaanse Immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese Immigratie heeft deze week een fotoverslag overhandigd aan vicepresident Michael Ashwin Adhin. Deze informatie deelt Marlon Powel lid van de commissie in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het complete fotoverslag omhelst een verzameling van in totaal zevenduizend tot achtduizend foto’s. Daarvan is een selectie gemaakt, die door commissievoorzitter Henk Herrenberg is aangeboden aan de vice-president. De verschillende feestelijke- en culturele activiteiten rondom bovengenoemde feestdagen zijn vastgelegd. “De commissie heeft ook haar ondersteuning geboden bij de viering van de Dag der Inheemsen, die samenvalt met de herdenkingsdag van de Javaanse Immigratie. Ook is er ondersteuning geboden bij de herdenking van de Dag der Marrons.”

Het is de bedoeling dat het uitgebreid fotoverslag, waarbij het hele traject en gebeuren in beeld is weergegeven op kort termijn, aan de opdrachtgever, president Desiré Bouterse wordt overhandigd. Ook aan het Nationaal Archief zal het materiaal worden afgestaan. Zodoende kunnen mensen die behoefte hebben aan de beelden daar terecht voor gebruik, aldus commissielid Powel.

Hij zegt desgevraagd dat de commissie door president Desiré Bouterse is ingesteld om de regering te adviseren op welke wijze bovengenoemde herdenkingsdagen op de beste manier herdacht zouden kunnen worden. De commissie is vorig jaar in mei geïnstalleerd door minister Stephen Tsang, als minister ad interim van Binnenlandse Zaken. Commissielid Powel zegt dat de herdenking zoveel als mogelijk breed in samenwerking met verschillende belanghebbende organisaties is geschied, waaronder culturele organisaties.