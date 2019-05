Opnieuw houten elektriciteitsmast met trafokast omgevallen in Suriname

In Suriname is donderdag opnieuw een houten elektriciteitsmast met trafokast omgevallen. Dit zou gebeurt zijn op de weg net voor Stolkertsijver, meldt Facebook gebruiker Martin Ho. Hij plaatste bovenstaande foto op zijn pagina, waarop te zien is dat de mast over de weg hangt op de Oost-West verbinding nabij km 45. Woensdag viel er ook al een stroompaal met trafo om, die op de motorkap van een langsrijdende auto neerkwam.

De oorzaak van het omvallen van deze palen moet gezocht worden in de zware regens, die op diverse locaties de bodemgesteldheid dusdanig veranderd, dat masten scheef komen te hangen zegt de NV Energie Bedrijven Suriname. De combinatie van zachte grond en het gewicht van de transformator op de mast, kan leiden tot deze problemen.

De automobilist wiens auto woensdag zwaar beschadigd werd door zo een omgevallen mast langs de Nieuw Weergevondenweg, kon het verhaal nog navertellen. Zijn auto raakte hierdoor wel ernstig beschadigd. Met de benadeelde zijn er reeds afspraken gemaakt over de verdere afhandeling, meldt de EBS.