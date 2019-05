Hoofdkapitein Fedries op beleefdheidsbezoek bij Surinaamse minister RO

Hoofdkapitein Hendrik Fedries van het Langu-gebied, langs de Gran Rio in Boven Suriname, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan. Bij de ontmoeting afgelopen diensdag op het hoofdkantoor van het ministerie hebben de traditionele gezagsdrager en de bewindsman een luchtig gesprek gevoerd over de ontwikkelingen betreffende het Langu-gebied. Hoofdkapitein Fedries zijn residentie ligt op Stonhuku en hij voert het gezag over zeven dorpen.

Fedries heeft onder meer duidelijkheid gevraagd over de stand van zaken met betrekking tot de grote achterstand in de uitbetaling van de vergoeding van dignitarissen. De overheid heeft een achterstand van een aantal maanden in de uitbetaling van bepaalde kapiteins en basja’s. De minister heeft hem aangegeven dat er hard gewerkt wordt om de achterstand in te lopen. Hij heeft hem de garantie gegeven dat het nieuw uitbetalingssysteem garanties geeft dat er geen nieuwe achterstanden zullen worden opgebouwd.

Ondertussen is de uitbetaling geautomatiseerd en worden de tegoeden rechtstreeks overgemaakt naar de bankrekeningen van de dignitarissen. Het ministerie heeft de afgelopen periode dignitarissen begeleid in het openen van bankrekeningen bij lokale banken. Dikan informeerde hem ook dat het ministerie werkt aan een voorstel om dignitarissen in aanmerking te laten komen voor de 25% verhoging die onlangs is toegekend aan ambtenaren. Zover is het echter nog niet.

De hoofdkapitein maakte van de gelegenheid gebruik om de minister uit te nodigen bij de viering van zijn 80ste jaardag. Hij is op 2 mei jarig, maar hij viert dat uitbundig op zaterdag 4 mei aanstaande. De minister heeft de uitnodiging geaccepteerd. Hij noemde Fedries in zijn boodschap een ‘elegante man’ en ‘goede vriend’. Minister Dikan stelt het op prijs dat de hoofdkapitein van tijd tot tijd langskomt om van gedachten te wisselen over allerhande zaken. De minister benadrukte het belang van het onderhouden van een goede communicatie tussen het traditioneel gezag en de regering, casu quo het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.