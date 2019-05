Make-up artist en haarstylist Renu Bindraban verzorgt workshop in Suriname

De bekende make-up artist en haarstylist Renu Bindraban is samen met topfotograaf Raul Neijhorst in Suriname. Ze zijn in het land voor een bruidsreportage dit weekend, waarbij Renu voor de visagie zorgt en Raul de fotografie. Aansluitend zal er een visagieworkshop plaatsvinden in Houttuyn Welness Resort op zondag 5 mei. “In het verleden hebben we dit vaker in Suriname gedaan en de deelnemers zijn altijd erg enthousiast” vertelt Renu.

De vorige keren werd de workshop verzorgt in hotel Marriott en hotel Torarica. “Dit keer gaan we ietsje verder buiten de stad, maar de deelneemsters waren nu al enthousiast over de lokatie”. Tijdens de workshop komen verschillende makeuptechnieken aan bod. Ook mogen de dames de technieken meteen op zichzelf toepassen waarbij Renu de nodige aanwijzingen en verbeterpunten geeft. Hierna worden de dames door Raul op de foto gezet.

Renu die in Suriname geboren is en een deel van haar jeugd in Suriname doorbracht geeft aan dat ze regelmatig in Suriname is en het fijn vindt om op deze wijze een steentje bij te dragen aan de Surinaamse samenleving. In het dagelijks leven als professioneel make up artist heeft ze diverse opdrachten: van gewone klanten tot bekende artiesten, fotoshoots tot modeshows, van videoclips tot diverse filmproducties.

Als onderdeel van het team van Suriname Beken(d)t, een tweetal boeken uitgebracht door Raul, heeft ze het merendeel van de Sulebrities opgemaakt. Met de workshop hoopt ze dat de dames met de juiste technieken hun schoonheid nog meer naar voren kunnen brengen, zonder al teveel make up te gebruiken.