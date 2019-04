Economen ten einde raad, willen campagne starten ‘Breng dollars naar Suriname’

‘Breng dollars naar Suriname’. Met die slogan zou een campagne gestart moeten worden in Suriname om toeristen vanuit Nederland en Frans-Guyana aan te sporen contante US-dollars naar Suriname te brengen en te besteden in plaats van de gebruikelijke euro’s. Dat is volgens de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) op korte termijn de oplossing om het valutaprobleem in het land aan te pakken.

Volgens de VES is het meenemen van contante US-dollars ook beter voor de toerist. Dit omdat de euro in Suriname ondergewaardeerd is en daardoor een slechtere EUR/US$ ratio kent, ten opzichte van de rest van de wereld. De toerist zal dan ook meer kunnen besteden als hij zijn euro’s in Europa omzet in dollars en in Suriname vervolgens inkopen doet in dollars. Een win-win situatie dus aldus de VES tegen de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Sinds de onderschepping van 19,5 miljoen euro vorig jaar exporteren Surinaamse banken geen euro’s meer uit angst dat ook die worden onderschept. De afgelopen maanden is daardoor een ‘berg’ van euro’s ontstaan en is de waarde van de munt sterk gedaald. Die 19,5 miljoen euro zou bovendien worden omgewisseld in Amerikaanse dollars. Sinds de onderschepping is de Surinaamse bancaire wereld ontwricht, omdat er geen contante dollars meer worden ingevoerd en er dus een tekort is.