Oprichten van moderne, digitale effectenbeurs voor Suriname

OuroX, het Amerikaanse Financial Technology bedrijf, opgericht door Surinaamse ondernemers, heeft vorige week een intentieverklaring getekend met de Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname (VvES), oftewel de huidige Suriname Stock Exchange. Dit met als doel het oprichten van een moderne, digitale effectenbeurs voor Suriname, zoals de Wet op de Kapitaalmarkt 2014 vereist.



Een digitale effectenbeurs zal een scala aan financiële instrumenten bieden aan de economie van Suriname. Dit faciliteert transparantie, efficiëntie en beter toezicht op de Kapitaal Markt. De tijd van enige afhankelijkheid van het aantrekken van kapitaal uit de leensfeer is voorbij.

Dit biedt niet alleen mogelijkheden voor klein, middel en grote ondernemingen, maar ook voor banken, beleggingsfondsen, pensioenfondsen en voor de overheid. Met de procedure voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen van de monetaire autoriteiten is reeds een voortvarende aanvang gemaakt.

De digitale effectenbeurs van OuroX voor Suriname wordt gebouwd met ‘’state of the art’’ exchange software van het Amerikaanse FinTech moederbedrijf. Deze is gecreëerd door dezelfde ontwikkelaars als die van de toonaangevende Chicago Mercantile Exchange (CME). Via deze weg is de digitale Surinaamse effectenbeurs verzekerd van aansluiting op internationale kapitaalmarkten, alsook van het modernste op het gebied van internationale financial compliance.