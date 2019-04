Man die ravage op parkeerplaats aanrichtte niet dronken; zegt dat rem uitviel

De bestuurder die afgelopen weekend een ravage veroorzaakte op het parkeerterrein van hotel Courtyard Marriot aan de Anton Dragtenweg te Paramaribo, was niet dronken. Dat zegt het Korps Politie Suriname vandaag in een officieel bericht. De man verklaarde dat het remsysteem van zijn auto uitviel waardoor hij geen controle meer had over zijn voertuig. Het gevolg was dat zijn auto op het parkeerterrein van hotel Courtyard Marriot terecht kwam met als gevolg een ketting botsing.

De politie van het bureau Centrum kreeg op zaterdagmorgen 20 april de melding van een botsing tussen vijf auto’s . Een onderzoek ter plaatse bracht naar voren dat de autobestuurder J.Y. met zijn auto het parkeerterrein van het hotel was opgereden waarbij zijn voertuig tegen een stilstaande auto botste. Die auto stond geparkeerd naast andere voertuigen. De eerste botsing zorgde ervoor dat er nog vier andere botsingen plaats vonden tussen voertuigen die naast elkaar geparkeerd stonden.

Volgens verklaring van de bestuurder J.Y. reed hij over de Van Roosmalenstraat komende vanuit de richting van de O’ Ferralstraat en gaande in de richting van de Anton Dragtenweg. Dat toen hij op de T-kruising van de Anton Dragtenweg en de Van Roosmalenstraat aankwam het remsysteem van zijn auto uitviel waardoor hij geen controle meer had over zijn voertuig.

De schade aan de vijf voertuigen is groot. De heer J.Y. is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. Het voertuig van J.Y.is hangende het onderzoek in beslag genomen.